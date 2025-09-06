İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Hadisə
    • 06 sentyabr, 2025
    • 14:13
    Beyləqanda kafedə atışma olub, iki nəfər xəsarət alıb

    Beyləqan rayonunun Şahsevən qəsəbəsinin ərazisindəki kafedə atışma olub, iki nəfər xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, kafedə üç kənd sakini arasında münaqişə baş verməsi ilə bağlı polisə məlumat daxil olub.

    Məlumata görə, odlu silahla iki nəfər kənd sakini xəsarət alıb. Cinayət əməlini törədən şəxs məlumdur, onun tutulması üçün tədbirlər görülür. 

