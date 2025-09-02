В Бейлагане стоматолог арестован за мошенничество

Сын бывшего заведующего отделом Бейлаганской центральной районной больницы, стоматолог Фуад Гулиев привлечен к уголовной ответственности за мошенничество.

Как сообщает Report, он обвиняется в злоупотреблении доверием различных лиц и присвоении денежных средств в размере 4 500, 4 000, 2 600, 800 и 600 манатов под предлогом оказания стоматологических услуг.

На основании обращений граждан возбуждено уголовное дело, по решению суда в отношении Ф. Гулиева избрана мера пресечения в виде ареста.