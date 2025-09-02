    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    В Бейлагане стоматолог арестован за мошенничество

    Происшествия
    • 02 сентября, 2025
    • 11:07
    В Бейлагане стоматолог арестован за мошенничество

    Сын бывшего заведующего отделом Бейлаганской центральной районной больницы, стоматолог Фуад Гулиев привлечен к уголовной ответственности за мошенничество.

    Как сообщает Report, он обвиняется в злоупотреблении доверием различных лиц и присвоении денежных средств в размере 4 500, 4 000, 2 600, 800 и 600 манатов под предлогом оказания стоматологических услуг.

    На основании обращений граждан возбуждено уголовное дело, по решению суда в отношении Ф. Гулиева избрана мера пресечения в виде ареста.

    МВД Азербайджана   мошенничество   регион   Бейлаган  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Beyləqanda görüntüləri yayılan şöbə müdirinin stomatoloq oğlu dələduzluğa görə həbs edilib

