    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Beyləqanda stomatoloq dələduzluğa görə həbs edilib

    Hadisə
    • 02 sentyabr, 2025
    • 10:43
    Beyləqanda stomatoloq dələduzluğa görə həbs edilib

    Beyləqan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının sabiq şöbə müdirinin oğlu, həkim-stomatoloq Fuad Quliyev cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib.

    "Report"un xəbərinə görə, o, müxtəlif şəxslərin etibarından sui-istifadə edərək pul vəsaitlərini ələ keçirməkdə təqsirləndirilir.

    Onun rayonda stomatoloji xidmət göstərəcəyi adı ilə ayrı-ayrı şəxslərin 4.500, 4.000, 2.600, 800 və 600 manat məbləğlərində pul vəsaitlərini ələ keçirməsi məlum olub.

    DİN-in Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə vətəndaşlardan daxil olan müraciətlər əsasında F.Quliyev barəsində Cinayət Məcəlləsinin dələduzluq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb və məhkəmə qərarı ilə həbs olunub. 

    Fakt üzrə istintaq tədbirləri davam etdirilir.

    stomatoloq   Beyləqan   DİN  

    Son xəbərlər

    10:51

    Azərbaycan və Braziliya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin beşinci raundu keçirilib

    Xarici siyasət
    10:49

    Azərbaycan və Braziliya İnvestisiyalar üzrə İşçi qrupunun ilk iclasını keçiriblər

    Maliyyə
    10:46

    Prezidentin nümayəndəsi: Xəzərdə suyun azalması səbəbindən limanlara gəmilərin qəbulu çətinləşir

    COP29
    10:46

    Buraxılış imtahanlarında iştirak edə bilməyənlər yenidən imtahan verəcək

    Elm və təhsil
    10:43

    Beyləqanda stomatoloq dələduzluğa görə həbs edilib

    Hadisə
    10:40

    Latviyada NATO hərbçilərinin iştirakı ilə genişmiqyaslı təlimlər başlayıb

    Digər ölkələr
    10:37

    Azərbaycanın basketbol komandası baş məşqçisi ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Komanda
    10:37

    "Sürətli Şans" başladı: "Azərlotereya" ilə "Toyota Corolla" və pul mükafatları qazan!

    Biznes
    10:34

    Muxtar Babayev: Növbəti illərdə su problemi çox təhlükəli hal ala bilər

    COP29
    Bütün Xəbər Lenti