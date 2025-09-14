В Бейлагане произошло ДТП, есть погибший - ОБНОВЛЕНО
- 14 сентября, 2025
- 11:33
В Бейлаганском районе, на 26-м километре автодороги Мингечевир – Станция Мингечевир – Бехрамтепе, столкнулись два легковых автомобиля марок Lexus и BMW, в результате чего загорелось второе транспортное средство.
Как сообщили Report в МЧС, в результате возгорания пострадали горючие части автомобиля BMW. При осмотре места происшествия было обнаружено тело одного человека, которое передано в соответствующие органы.
Другой автомобиль удалось защитить от огня. Пожар был ликвидирован подразделениями пожарной охраны.
В тяжелом дорожно-транспортном происшествии в Бейлаганском районе погиб человек.
Об этом Report сообщили в региональной группе пресс-службы МВД.
Согласно информации, при столкновении автомобилей Lexus и BMW скончался находившийся во втором транспортном средстве Рашад Гаджиев.
По факту ведется расследование.