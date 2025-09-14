В Бейлагане произошло ДТП, есть погибший - ОБНОВЛЕНО

В Бейлаганском районе, на 26-м километре автодороги Мингечевир – Станция Мингечевир – Бехрамтепе, столкнулись два легковых автомобиля марок Lexus и BMW, в результате чего загорелось второе транспортное средство.

Как сообщили Report в МЧС, в результате возгорания пострадали горючие части автомобиля BMW. При осмотре места происшествия было обнаружено тело одного человека, которое передано в соответствующие органы.

Другой автомобиль удалось защитить от огня. Пожар был ликвидирован подразделениями пожарной охраны.

12:00

В тяжелом дорожно-транспортном происшествии в Бейлаганском районе погиб человек.

Об этом Report сообщили в региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, при столкновении автомобилей Lexus и BMW скончался находившийся во втором транспортном средстве Рашад Гаджиев.

По факту ведется расследование.