    В Бейлагане произошло ДТП, есть погибший - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 14 сентября, 2025
    • 11:33
    В Бейлагане произошло ДТП, есть погибший - ОБНОВЛЕНО

    В Бейлаганском районе, на 26-м километре автодороги Мингечевир – Станция Мингечевир – Бехрамтепе, столкнулись два легковых автомобиля марок Lexus и BMW, в результате чего загорелось второе транспортное средство.

    Как сообщили Report в МЧС, в результате возгорания пострадали горючие части автомобиля BMW. При осмотре места происшествия было обнаружено тело одного человека, которое передано в соответствующие органы.

    Другой автомобиль удалось защитить от огня. Пожар был ликвидирован подразделениями пожарной охраны.

    В тяжелом дорожно-транспортном происшествии в Бейлаганском районе погиб человек.

    Об этом Report сообщили в региональной группе пресс-службы МВД.

    Согласно информации, при столкновении автомобилей Lexus и BMW скончался находившийся во втором транспортном средстве Рашад Гаджиев.

    По факту ведется расследование.

