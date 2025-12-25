Нефть марки Brent подешевела до $62,24 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в среду незначительно снизились на фоне низкой активности торговли из-за рождественских праздников в США, Европе, а также ряде азиатских стран.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по итогам торгов подешевели на $0,14 (на 0,2%) - до $62,24 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась на $0,03 (на 0,05%) - до $58,35 за баррель.

По мнению аналитиков, сдерживающим фактором для повышения котировок выступают ожидания роста переизбытка предложения на мировом рынке нефти в следующем году. При этом нефтяные котировки в этом году могут зафиксировать максимальное годовое падение с 2020 года - более чем на 18%.

В четверг биржи в США, большинстве государств Европы, а также в ряде азиатских стран закрыты из-за празднования Рождества.