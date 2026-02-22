Добившийся успеха в США художник Вугар Гулиев провел персональную выставку в Баку

В арт-центре Nine Senses в центре Баку 21 февраля состоялось открытие персональной выставки азербайджано-американского художника Вугара Гулиева под названием "Точка невозврата".

Как сообщает Report, куратором выставки является София Франк.

По ее словам, последние годы стали временем тревог и потрясений. Мир захлестнула волна конфликтов - от Карабаха до Украины, от сектора Газа до Кашмира, от Косово до Тайваня. Африканские страны, Ближний Восток, Центральная Азия - география насилия стремительно расширяется. Все чаще звучит термин "Третья мировая", и война вновь становится центральным фактором, определяющим человеческие судьбы.

"Люди, пережившие войну, уже никогда не будут прежними. У каждого наступает точка невозврата - момент, после которого невозможно вернуться к прошлому. Эта точка может быть утратой - дома, близкого человека, веры в человечность. Но она может быть и обретением - новых чувств, отношений, осознаний. Война, как крайняя форма человеческого опыта, одновременно обнажает и адское, и божественное. В критический момент проявляется то, что мы называем человечностью - чистое, святое, неизмеримо ценное", - говорится в концепции.

Художник Вугар Гулиев исследует, как со временем меняется восприятие событий, как трансформируются воспоминания под давлением обстоятельств, идеологий, личных переживаний. Каждое полотно на этой выставке - это визуализированная точка невозврата, воскрешённая в памяти и переосмысленная, но не забытая.

С помощью многослойной техники, контраста цветов и ритма точек Гулиев изображает след времени на наших воспоминаниях. Его работы - это одновременно хроника и размышление. В них - боль утраты, но и отблеск света, проявление святого в нас.

Вугар Гулиев - отмеченный наградами художник из США. Он родился в Азербайджане в 1984 году, начал свой художественный путь в раннем детстве. В 1999 году он поступил в Художественное училище имени Азима Азимзаде. В 2003 году продолжил образование в Азербайджанской государственной академии художеств.

Гулиев со студенческих лет участвовал во многих выставках в Баку, был задействован в проектах известного куратора Лейлы Ахундзаде, экспонировался на групповых выставках в Южной Корее, Германии, Франции, а в 2016 году в Париже прошла его персональная выставка. Последние же несколько лет работы художника активно выставляется в разных галереях США. Примечательно, что он четыре раза занимал первое место на выставках в Америке. Так, в январе этого года его картина Astral Drift была признана лучшей на выставке Regional Juried Exhibition в Hill Center (DC, Old Naval Hospital). Кураторы выбрали эту работу из более чем 800 произведений художников из Вашингтонского Столичного Региона (округ Колумбия), штатов Вирджиния и Мэриленд. В июле 2025 года на выставке в галерее The Art League картина Вугара Гулиева GHOST Forest: Number_02 получила главный приз. На выставке в апреле того же года картина Whispering Fire также получила главный приз на выставке под названием miniMAX. Повторная победа одного и того же художника в этой галерее за такой короткий период времени стала уникальным случаем. В числе призовых картин значится и Absurd night walk, которая в октябре 2024 года завоевала первое место на выставке в американской галерее Arlington Artist Alliance.

В данный момент несколько его картин находятся в постоянной экспозиции в Музее современного искусства в Баку.

Выставка "Точка невозврата" в Nine Senses продлится до 21 марта. На ней представлены 10 картин Вугара Гулиева, среди которых есть и упомянутая выше работа Whispering Fire. Отметим, что большинство произведений на этой выставке выставляются впервые.