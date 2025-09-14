İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Beyləqanda yol qəzası baş verib, bir nəfər ölüb

    Hadisə
    • 14 sentyabr, 2025
    • 05:38
    Beyləqanda yol qəzası baş verib, bir nəfər ölüb

    Sentyabrın 14-nə keçən gecə Beyləqan rayonu ərazisində "Lexus" və "BMW" markalı avtomobillərin toqquşması ilə nəticələnən yol-nəqliyat hadisəsi baş verib.

    DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan "Report"a bildirilib ki, qəza nəticəsində "BMW" markalı avtomobildə olan Rəşad Hacıyev həyatını itirib. 

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Qəza Beyləqan BMW
    В ДТП в Бейлагане погиб один человек

    Son xəbərlər

    05:43

    WP: Tramp Rusiyadan neft idxalını dayandırmağa çağıraraq sanksiyaları gecikdirməyə çalışıb

    Digər ölkələr
    05:38

    Beyləqanda yol qəzası baş verib, bir nəfər ölüb

    Hadisə
    05:11

    İtaliya NATO-nun şərq cinahının möhkəmləndirilməsi üçün qırıcılar təmin edəcək

    Digər ölkələr
    04:46

    Alimlər Yerə ən yaxın ağıllı sivilizasiyaya olan məsafəni açıqlayıblar

    Elm və təhsil
    04:19

    Lekornu vəzifəsinin icrasına sələfləri arasında ən zəif reytinqlə başlayır

    Digər ölkələr
    03:52

    "Bloomberg": Ağ Ev Kirkin qətlindən sonra təhlükəsizlik tədbirləri üçün konqresdən əlavə 58 milyon dollar tələb edir

    Digər ölkələr
    03:21

    Londonda keçirilən etiraz aksiyaları zamanı 26 polis əməkdaşı xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    02:47

    Böyük Britaniya ilə ABŞ arasında texnologiya sahəsində saziş imzalanacaq

    Digər ölkələr
    02:13

    Almaniya rusiyalılara milli və Şengen vizalarının verilməsi üçün tələbləri sərtləşdirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti