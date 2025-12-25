Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Азербайджанская нефть подорожала

    Энергетика
    • 25 декабря, 2025
    • 10:09
    Азербайджанская нефть подорожала

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,48 или 0,72% - до $66,62.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent составила $63,52.

    В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB повысилась на $0,46 или 0,72%, составив $64,53.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70 за баррель.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azeri Light цена нефти мировой рынок Brent
    Azərbaycan nefti bahalaşıb
    Azeri Light crude rises to $66.62 per barrel

    Последние новости

    11:32

    Таджикистан требует от "Талибана" извиниться за вооруженное нападение на погранпункт - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    11:30

    В Сиязане произошел пожар в автомобиле: погиб двухлетний ребенок

    Происшествия
    11:30

    Посол Китая: Товарооборот с Азербайджаном побьет исторический рекорд

    Внешняя политика
    11:22

    Лу Мэй: Уходящий год стал плодотворным для китайско-азербайджанских отношений

    Внешняя политика
    11:21
    Фото

    Владанка Андреева: Азербайджан и ООН достигли важных результатов по проектам для беженцев

    Внешняя политика
    11:17

    Армения еще на полгода продлевает ограничения на вывоз зерновых

    В регионе
    11:15
    Видео

    Euronews: Баку трансформируется в город, ориентированный на микромобильность

    Мультимедиа
    11:13

    ЦАХАЛ ударил по востоку Ливана

    Другие страны
    11:12

    МИД Азербайджана сделал публикацию в связи с годовщиной крушения самолета AZAL

    Внешняя политика
    Лента новостей