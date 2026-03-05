Стармер: Британия направляет истребители в Катар

Лондон направит британские истребители в Катар на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на The Independent, об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции.

"Мы направляем четыре дополнительных истребителя Typhoon для присоединения к нашей эскадрилье в Катаре с целью усиления наших оборонительных операций в этой стране и по всему региону", - сообщил он.

Также, по его словам, эсминец HMS Dragon британских ВМС завтра отправится на Кипр для защиты базы британских ВВС Акротири вблизи города Лимасол.