    Стармер: Британия направляет истребители в Катар

    Другие страны
    • 05 марта, 2026
    • 19:05
    Стармер: Британия направляет истребители в Катар

    Лондон направит британские истребители в Катар на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Как передает Report со ссылкой на The Independent, об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции.

    "Мы направляем четыре дополнительных истребителя Typhoon для присоединения к нашей эскадрилье в Катаре с целью усиления наших оборонительных операций в этой стране и по всему региону", - сообщил он.

    Также, по его словам, эсминец HMS Dragon британских ВМС завтра отправится на Кипр для защиты базы британских ВВС Акротири вблизи города Лимасол.

    Лента новостей