Стармер: Британия направляет истребители в Катар
Другие страны
- 05 марта, 2026
- 19:05
Лондон направит британские истребители в Катар на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Как передает Report со ссылкой на The Independent, об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции.
"Мы направляем четыре дополнительных истребителя Typhoon для присоединения к нашей эскадрилье в Катаре с целью усиления наших оборонительных операций в этой стране и по всему региону", - сообщил он.
Также, по его словам, эсминец HMS Dragon британских ВМС завтра отправится на Кипр для защиты базы британских ВВС Акротири вблизи города Лимасол.
