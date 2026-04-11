    Заур Микайылов: Дома, построенные в Абшероне на месте осушенных озер, представляют опасность

    Инфраструктура
    • 11 апреля, 2026
    • 21:10
    Одной из главных причин проблем в секторе водоснабжения Баку являются незаконные подключения и строительство в охранных зонах.

    Об этом в интервью Report заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Заур Микайылов.

    По его словам, такие случаи также создают большие трудности в эксплуатации линий.

    "Незаконные подключения, дома, построенные над коллекторами или водопроводными магистралями, являются для нас причиной возникновения проблем, которые мы наблюдаем в настоящее время. Эти случаи создают большие трудности в эксплуатации данных линий. Однако этот вопрос мы не должны рассматривались лишь как потерю воды. Потому что в настоящее время значительная часть воды используется именно через такие незаконные подключения, и это приводит к серьезным потерям в системе. Кроме того, в местах незаконных подключений могут возникать утечки, или трубы могут лопнуть в другой точке. В таких случаях вода движется под землей и выходит на поверхность совершенно в другом районе. Поскольку мы не осведомлены о данных подключениях, проблема проявляется в совершенно другом месте. Тогда как источником проблемы является какое-то незаконное подключение", - уточнил З. Микайылов.

    Он отметил, что еще одна серьезная проблема связана с природными водоемами на Абшеронском полуострове:

    "На Абшеронском полуострове более 300 озер. Они являются естественными водосборниками. Однако за последние 25 лет, в периоды засухи, когда уровень многих озер снижался, некоторые лица осушали эти территории, строили там дома и выставляли их на продажу по низким ценам. Люди же, зачастую обманувшись дешевизной этих домов, покупают их. Но во время сильных дождей эти территории вновь выполняют функцию водосборников. В результате и дома оказываются под водой, и естественной точки отвода воды из этих озер не существует. Потому что эти территории по сути являются естественными водными бассейнами".

    По его словам, такие факторы создают дополнительную нагрузку на систему коллекторов и приводят к расширению проблем по цепной реакции.

    "Например, одна из проблем, возникших в поселке Кешля, связана именно с этой ситуацией. Для отвода воды, скопившейся на этих территориях, мы вынуждены направлять ее в коллекторы. Это же приводит к чрезмерной нагрузке на коллекторы и их неспособности пропускать воду", - добавил Заур Микайылов.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Заур Микайылов Госагентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA)
