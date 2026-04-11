Zaur Mikayılov: "Abşeronda qurudulan göl ərazilərində satılan evlər təhlükəlidir"
- 11 aprel, 2026
- 20:31
Bakıda su təsərrüfatı sahəsində mövcud problemlərin əsas səbəblərindən biri qanunsuz qoşulmalar və mühafizə zonalarında aparılan tikintilərdir.
Bunu "Report"a müsahibəsində Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin (ADSEA) sədri Zaur Mikayılov bildirib.
Onun sözlərinə görə, kollektorların və su magistrallarının üzərində tikilən evlər həm mövcud problemlərin yaranmasına səbəb olur, həm də sistemin istismarını çətinləşdirir:
"Qanunsuz qoşulmalar, kollektorların və ya su magistrallarının üzərində tikilmiş evlər bizim üçün həm hazırda müşahidə etdiyimiz problemlərin yaranmasına səbəb olur, həm də ciddi fəsadlar yaradır. Bu hallar həmin xətlərin istismarında böyük çətinliklər yaradır. Amma bu məsələni yalnız su itkisi kimi qiymətləndirməməliyik. Çünki hazırda suyun böyük hissəsi məhz belə qanunsuz qoşulmalar vasitəsilə istifadə olunur və bu, sistemdə ciddi itkilərə səbəb olur. Bunun başqa fəsadları da var. Qanunsuz qoşulmaların olduğu yerlərdə sızmalar baş verə bilər, yaxud borular başqa bir nöqtədə partlaya bilər. Belə hallarda su yerin altı ilə hərəkət edərək tam başqa bir ərazidə üzə çıxır. Biz həmin qoşulmalar barədə məlumatlı olmadığımız üçün problem tam fərqli bir yerdə ortaya çıxır. Halbuki problemin mənbəyi hansısa qanunsuz qoşulma olur".
ADSEA sədri əlavə edib ki, digər ciddi problemlərdən biri də Abşeron yarımadasında mövcud təbii su hövzələri ilə bağlıdır: "Yarımadada 300-dən çox göl var və bu göllər təbii su toplayıcı funksiyası daşıyır. Son 25 ildə quraqlıq dövrlərində bəzi göllər qurudularaq həmin ərazilərdə tikintilər aparılıb və evlər satışa çıxarılıb. İnsanlar isə bu evlərin ucuzluğuna aldanaraq onları alırlar. Lakin güclü yağışlar zamanı həmin ərazilər yenidən su toplayır və nəticədə evlər su altında qalır".
Onun sözlərinə görə, bu cür hallar kollektor sisteminə əlavə yük yaradır və problemlərin zəncirvari şəkildə yayılmasına səbəb olur:
"Məsələn, Keşlədə yaranan problemlərdən biri də məhz bununla bağlıdır. Bir ərazidə yığılan su kollektorlara yönəldilir və nəticədə sistem həddindən artıq yüklənir. Bu isə başqa ərazilərdə də problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır".
