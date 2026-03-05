Баку выразил протест Тегерану в связи с атакой БПЛА на Нахчыван, ждет извинений и разъяснений

По инициативе министра иностранных дел Ирана Сейеда Аббаса Арагчи состоялся телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В ходе беседы министр Джейхун Байрамов решительно осудил удары беспилотными летательными аппаратами, нанесенными с территории Ирана по Нахчыванской Автономной Республике, и заявил о своем категорическом протесте в связи с этими действиями.

Заявлено, что подобные атаки на азербайджанскую территорию грубо нарушают нормы и принципы международного права, а также способствуют росту напряженности в регионе.

Глава МИД Ирана выразил обеспокоенность в связи с атакой с применением дронов по территории Нахчыванской Автономной Республики. Он проинформировал, что иранская сторона совместно с военными структурами начала расследование данного происшествия. Также иранский министр пожелал скорейшего исцеления пострадавшим гражданским лицам.

"До сведения иранской стороны было доведено, что Азербайджан ожидает извинений в связи с атакой, предоставления в кратчайшие сроки разъяснений по результатам расследования, а также принятия всех необходимых мер для исключения повторения подобных инцидентов в будущем", - говорится в сообщении.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. Иран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, ВС Ирана атаковали военные базы США, расположенные в ряде ближневосточных государств. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство. В результате авиаударов США и Израиля 28 февраля на рабочем месте в своей резиденции был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.