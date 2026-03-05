Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Баку выразил протест Тегерану в связи с атакой БПЛА на Нахчыван, ждет извинений и разъяснений

    Внешняя политика
    • 05 марта, 2026
    • 19:06
    По инициативе министра иностранных дел Ирана Сейеда Аббаса Арагчи состоялся телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

    В ходе беседы министр Джейхун Байрамов решительно осудил удары беспилотными летательными аппаратами, нанесенными с территории Ирана по Нахчыванской Автономной Республике, и заявил о своем категорическом протесте в связи с этими действиями.

    Заявлено, что подобные атаки на азербайджанскую территорию грубо нарушают нормы и принципы международного права, а также способствуют росту напряженности в регионе.

    Глава МИД Ирана выразил обеспокоенность в связи с атакой с применением дронов по территории Нахчыванской Автономной Республики. Он проинформировал, что иранская сторона совместно с военными структурами начала расследование данного происшествия. Также иранский министр пожелал скорейшего исцеления пострадавшим гражданским лицам.

    "До сведения иранской стороны было доведено, что Азербайджан ожидает извинений в связи с атакой, предоставления в кратчайшие сроки разъяснений по результатам расследования, а также принятия всех необходимых мер для исключения повторения подобных инцидентов в будущем", - говорится в сообщении.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. Иран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, ВС Ирана атаковали военные базы США, расположенные в ряде ближневосточных государств. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство. В результате авиаударов США и Израиля 28 февраля на рабочем месте в своей резиденции был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

    Azərbaycan XİN başçısı Əraqçiyə dron hücumu ilə bağlı qəti etirazını bildirib
    Azerbaijan's FM expresses strong protest to Iran's Araghchi over drone attack
