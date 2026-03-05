Литва решительно осуждает атаку иранских дронов на Нахчыван
- 05 марта, 2026
- 19:08
Литва решительно осуждает атаку иранских дронов на гражданскую инфраструктуру в Нахчыване, которая поставила под угрозу жизни мирных жителей.
Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в соцсети Х.
"Иран, как и РФ, просто не может остановиться. Страна также совершает явное нарушение международного права. Такая агрессия несет риск дальнейшей эскалации и должна немедленно прекратиться. Литва выражает солидарность с Азербайджаном", - написал он.
Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД.