    Литва решительно осуждает атаку иранских дронов на Нахчыван

    Внешняя политика
    • 05 марта, 2026
    • 19:08
    Литва решительно осуждает атаку иранских дронов на гражданскую инфраструктуру в Нахчыване, которая поставила под угрозу жизни мирных жителей.

    Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Литвы​​ Кястутис Будрис в соцсети Х.

    "Иран, как и РФ, просто не может остановиться. Страна также совершает явное нарушение международного права. Такая агрессия несет риск дальнейшей эскалации и должна немедленно прекратиться. Литва выражает солидарность с Азербайджаном", - написал он.

    Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД.

    Лента новостей