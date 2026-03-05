Ilham Aliyev Drone attack on Nakhchivan airport WUF13 US and Israel Operation Against Iran SGC Advisory Council
    • 05 March, 2026
    • 22:32
    Lithuanian foreign minister slams Iran's drone strike on Nakhchivan

    Lithuania strongly condemns the Iranian drone attack against civilian infrastructure in the Nakhchivan Autonomous Republic of Azerbaijan that endangered civilians, Minister of Foreign Affairs of Lithuania Kęstutis Budrys said on X, Report informs.

    "Like Russia, the Iranian regime just can't stop. But like Russia, Iran too is committing a blatant violation of international law. Such aggression risks further escalation and must end immediately. Lithuania stands in solidarity with Azerbaijan," the minister wrote on X.

    Lithuania Drone attack on Nakhchivan airport
    Litva Naxçıvana hücumu qətiyyətlə pisləyir
    Литва решительно осуждает атаку иранских дронов на Нахчыван

