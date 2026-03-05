Lithuanian foreign minister slams Iran's drone strike on Nakhchivan
Foreign policy
- 05 March, 2026
- 22:32
Lithuania strongly condemns the Iranian drone attack against civilian infrastructure in the Nakhchivan Autonomous Republic of Azerbaijan that endangered civilians, Minister of Foreign Affairs of Lithuania Kęstutis Budrys said on X, Report informs.
"Like Russia, the Iranian regime just can't stop. But like Russia, Iran too is committing a blatant violation of international law. Such aggression risks further escalation and must end immediately. Lithuania stands in solidarity with Azerbaijan," the minister wrote on X.
Latest News
22:53
Three injured in Iran's drone attack on Nakhchivan discharged from hospitalHealth
22:44
Spain expresses solidarity with Türkiye and Azerbaijan after Iran's strikesForeign policy
22:37
Man accused of plotting Trump assassination claims Iran forced him toOther countries
22:32
Lithuanian foreign minister slams Iran's drone strike on NakhchivanForeign policy
22:20
EU envoy says Iran's drone strikes on Nakhchivan are unacceptableForeign policy
22:13
Erdogan and Macron discuss Iran over phoneRegion
22:05
UN expresses solidarity with Azerbaijan amid Iran's strikes on NakhchivanForeign policy
21:53
Irakli Kobakhidze calls Ilham Aliyev, condemns drone attack on NakhchivanForeign policy
21:42
Photo