    • 05 марта, 2026
    • 19:13
    Нидерланды осудили атаку Ирана на Нахчыван

    Посольство Нидерландов в Азербайджане решительно осуждает атаки беспилотников на Нахчыван.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства в Facebook.

    "Посольство решительно осуждает атаки дронов на Нахчыван, произошедшие ранее сегодня. Такие действия являются недопустимым нарушением безопасности и территориальной целостности Азербайджана и еще больше подрывают региональную стабильность. В этот трудный момент мы выражаем полную солидарность с Азербайджаном и пострадавшими", - говорится в сообщении.

    Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД.

