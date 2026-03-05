Нидерланды осудили атаку Ирана на Нахчыван

Посольство Нидерландов в Азербайджане решительно осуждает атаки беспилотников на Нахчыван.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства в Facebook.

"Посольство решительно осуждает атаки дронов на Нахчыван, произошедшие ранее сегодня. Такие действия являются недопустимым нарушением безопасности и территориальной целостности Азербайджана и еще больше подрывают региональную стабильность. В этот трудный момент мы выражаем полную солидарность с Азербайджаном и пострадавшими", - говорится в сообщении.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД.