AYNA: На всех маршрутах BakuBus заработала оплата через NFC

С сегодняшнего дня на всех автобусных маршрутах ООО BakuBus по городу Баку полностью активирован механизм безналичной оплаты с помощью местных банковских карт, поддерживающих систему NFC, а также Apple Pay и Google Pay.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Новая система предоставляет пассажирам дополнительные преимущества. Теперь нет необходимости носить с собой наличные деньги или физическую карту BakıKart – можно произвести оплату с помощью телефона, умных часов, банковской карты или других устройств с функцией NFC. Достаточно приблизить устройство к валидатору – платеж немедленно распознается, и операция завершается.

Пассажиры при оплате в автобусах должны использовать только местные банковские карты с поддержкой NFC, а также смартфоны и физические карты.

Напомним, что пилотный этап проекта был запущен 20 декабря на маршрутной линии номер 500. Планируется поэтапное расширение технологии оплаты NFC и на маршрутах других транспортных операторов.