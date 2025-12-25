Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    AYNA: На всех маршрутах BakuBus заработала оплата через NFC

    Инфраструктура
    • 25 декабря, 2025
    • 10:25
    AYNA: На всех маршрутах BakuBus заработала оплата через NFC

    С сегодняшнего дня на всех автобусных маршрутах ООО BakuBus по городу Баку полностью активирован механизм безналичной оплаты с помощью местных банковских карт, поддерживающих систему NFC, а также Apple Pay и Google Pay.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    Новая система предоставляет пассажирам дополнительные преимущества. Теперь нет необходимости носить с собой наличные деньги или физическую карту BakıKart – можно произвести оплату с помощью телефона, умных часов, банковской карты или других устройств с функцией NFC. Достаточно приблизить устройство к валидатору – платеж немедленно распознается, и операция завершается.

    Пассажиры при оплате в автобусах должны использовать только местные банковские карты с поддержкой NFC, а также смартфоны и физические карты.

    Напомним, что пилотный этап проекта был запущен 20 декабря на маршрутной линии номер 500. Планируется поэтапное расширение технологии оплаты NFC и на маршрутах других транспортных операторов.

