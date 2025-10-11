В Барде столкнулись ВАЗ и Infiniti, есть пострадавшие
Происшествия
- 11 октября, 2025
- 11:04
В Бардинском районе столкнулись два легковых автомобиля, есть пострадавшие.
Как сообщает карабахское бюро Report, дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано на дороге Барда-Евлах.
В ДТП с участием автомобилей ВАЗ-21062 и Infiniti пострадали пассажиры обоих транспортных средств.
По факту начато расследование.
