    В Барде столкнулись ВАЗ и Infiniti, есть пострадавшие

    Происшествия
    • 11 октября, 2025
    • 11:04
    В Барде столкнулись ВАЗ и Infiniti, есть пострадавшие

    В Бардинском районе столкнулись два легковых автомобиля, есть пострадавшие.

    Как сообщает карабахское бюро Report, дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано на дороге Барда-Евлах.

    В ДТП с участием автомобилей ВАЗ-21062 и Infiniti пострадали пассажиры обоих транспортных средств.

    По факту начато расследование.

    Фото
