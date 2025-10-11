İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Bərdədə iki avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 11 oktyabr, 2025
    • 10:52
    Bərdədə iki avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var

    Bərdə rayonunda iki minik avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var.

    "Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, yol-nəqliyyat hadisəsi Bərdə-Yevlax yolunda qeydə alınıb.

    Məlumata görə, həmin yolda hərəkətdə olan "VAZ-21062 və "Infiniti" markalı nəqliyyat vasitələri toqquşub. Hadisə nəticəsində avtomobillərdə olan sərnişinlər arasında xəsarət alanların olduğu bildirilir.

    Faktla bağlı araşdırma başlanıb

    Qarabağ Bərdə Qəza Xəsarət
    Foto
    В Барде столкнулись ВАЗ и Infiniti, есть пострадавшие

    Bütün Xəbər Lenti