Bərdədə iki avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 11 oktyabr, 2025
- 10:52
Bərdə rayonunda iki minik avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var.
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, yol-nəqliyyat hadisəsi Bərdə-Yevlax yolunda qeydə alınıb.
Məlumata görə, həmin yolda hərəkətdə olan "VAZ-21062 və "Infiniti" markalı nəqliyyat vasitələri toqquşub. Hadisə nəticəsində avtomobillərdə olan sərnişinlər arasında xəsarət alanların olduğu bildirilir.
Faktla bağlı araşdırma başlanıb
