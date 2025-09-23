Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025 Генассамблея ООН
    В Барде шестилетний ребенок умер после установки капельницы на дому

    Происшествия
    • 23 сентября, 2025
    • 00:13
    В Барде шестилетний ребенок умер после установки капельницы на дому

    В Барде 6-летний ребенок умер после установки капельницы в домашних условиях.

    Как сообщает Карабахское бюро Report, состояние Гулиевой Айлин Заур гызы (2019 г.р.) ухудшилось спустя некоторое время после введения лекарства.

    Ребенок был доставлен в Бардинскую районную центральную больницу. При первичном осмотре врачи констатировали факт смерти несовершеннолетнего.

    По факту Бардинская районная прокуратура проводит расследование.

    Лента новостей