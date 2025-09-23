В Барде шестилетний ребенок умер после установки капельницы на дому

В Барде 6-летний ребенок умер после установки капельницы в домашних условиях.

Как сообщает Карабахское бюро Report, состояние Гулиевой Айлин Заур гызы (2019 г.р.) ухудшилось спустя некоторое время после введения лекарства.

Ребенок был доставлен в Бардинскую районную центральную больницу. При первичном осмотре врачи констатировали факт смерти несовершеннолетнего.

По факту Бардинская районная прокуратура проводит расследование.