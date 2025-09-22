İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Hadisə
    • 22 sentyabr, 2025
    • 23:42
    Bərdədə 6 yaşlı uşağa evdə sistem vurulduqdan sonra ölüb.

    "Report"un Qarabağ bürosunun əldə etdiyi məlumata görə, 2019-cu il təvəllüdlü Quliyeva Aylin Zaur qızına səhhətində yaranan problemlə əlaqədar ev şəraitində sistem köçürülüb.

    Bir müddət sonra isə halı dəyişən uşaq Bərdə Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılıb. Həkimlərin ilkin müayinəsi zamanı azyaşlının ölməsi faktı faktı qeydə alınıb.

    Faktla bağlı Bərdə Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Bərdə uşaq ölümü
    В Барде шестилетний ребенок умер после установки капельницы на дому

