В Барде сбитый автомобилем пешеход скончался в больнице

В Барде 74-летний мужчина, сбитый автомобилем, умер спустя четыре дня.

Как сообщает Report, Набиев Мирали Явар оглe (1997 г.р.) 24 августа сбил на автомобиле Фатуллаева Сахиба Мамед оглу (1951 г.р.), пешехода госпитализировали с различными травмами.

Несмотря на усилия врачей, пациент скончался в четверг.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.