    В Барде сбитый автомобилем пешеход скончался в больнице

    Происшествия
    • 29 августа, 2025
    • 09:03
    В Барде сбитый автомобилем пешеход скончался в больнице

    В Барде 74-летний мужчина, сбитый автомобилем, умер спустя четыре дня.

    Как сообщает Report, Набиев Мирали Явар оглe (1997 г.р.) 24 августа сбил на автомобиле Фатуллаева Сахиба Мамед оглу (1951 г.р.), пешехода госпитализировали с различными травмами.

    Несмотря на усилия врачей, пациент скончался в четверг.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

