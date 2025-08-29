В Барде сбитый автомобилем пешеход скончался в больнице
Происшествия
- 29 августа, 2025
- 09:03
В Барде 74-летний мужчина, сбитый автомобилем, умер спустя четыре дня.
Как сообщает Report, Набиев Мирали Явар оглe (1997 г.р.) 24 августа сбил на автомобиле Фатуллаева Сахиба Мамед оглу (1951 г.р.), пешехода госпитализировали с различными травмами.
Несмотря на усилия врачей, пациент скончался в четверг.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
