    İlham Əliyev futbol təhsil Türkiyə

    Bərdədə avtomobilin vurduğu 74 yaşlı kişi 4 gün sonra ölüb

    Hadisə
    • 29 avqust, 2025
    • 08:51
    Bərdədə avtomobilin vurduğu 74 yaşlı kişi 4 gün sonra ölüb

    Bərdədə avtomobilin vurduğu 74 yaşlı kişi 4 gün sonra ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, avqustun 24-də 1997-ci il təvəllüdlü Nəbiyev Mirəli Yavər oğlu idarə etdiyi avtomobillə 1951-ci il təvəllüdlü Fətullayev Sahib Məmməd oğlunu vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Həkimlərin səyinə baxmayaraq, S. Fətullayev ötən gün vəfat edib.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, istintaq aparılır.

    #avtomobil   #piyada   #Qəza  
    Rus Versiası Rus Versiası
    В Барде сбитый автомобилем пешеход скончался в больнице

    Son xəbərlər

    10:09

    III MDB Oyunlarına hazırlıqla əlaqədar yanğın təhlükəsizliyi müzakirə olunub

    Hadisə
    10:04

    "Milan" "Roma"nın hücumçusunun transferi ilə bağlı danışıqlara başlayıb

    Futbol
    09:58

    "Karvan-Yevlax"ın futbolçusu milliyə dəvət alıb

    Futbol
    09:56

    Kolleclərin boş qalan plan yerləri üzrə ixtisas seçimi başlayıb

    Elm və təhsil
    09:56
    Foto

    Bakının Məmməd Rahim küçəsində təmir işlərinə başlanılıb

    İnfrastruktur
    09:52
    Foto

    FHN Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi hissəsində təlim keçirib

    Hadisə
    09:48

    Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

    Energetika
    09:46

    İctimai Televiziya 20 yaşını qeyd edir

    Media
    09:44
    Foto

    Azərbaycan Uqanda ilə aqrar sahədə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti