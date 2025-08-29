Bərdədə avtomobilin vurduğu 74 yaşlı kişi 4 gün sonra ölüb
Hadisə
- 29 avqust, 2025
- 08:51
Bərdədə avtomobilin vurduğu 74 yaşlı kişi 4 gün sonra ölüb.
"Report" xəbər verir ki, avqustun 24-də 1997-ci il təvəllüdlü Nəbiyev Mirəli Yavər oğlu idarə etdiyi avtomobillə 1951-ci il təvəllüdlü Fətullayev Sahib Məmməd oğlunu vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən xəstəxanaya yerləşdirilib.
Həkimlərin səyinə baxmayaraq, S. Fətullayev ötən gün vəfat edib.
Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, istintaq aparılır.
