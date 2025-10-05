В Барде при взрыве в сыродельном цехе погиб один человек
Происшествия
- 05 октября, 2025
- 12:45
В Барде в котельной сыродельного цеха произошел взрыв.
Как сообщает карабахское бюро Report, в результате происшествия погиб контролер Тейюб Юсубов 1960 года рождения.
Отмечается, что причиной инцидента стала утечка газа.
По факту ведется расследование.
