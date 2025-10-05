Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В Барде при взрыве в сыродельном цехе погиб один человек

    Происшествия
    • 05 октября, 2025
    • 12:45
    В Барде при взрыве в сыродельном цехе погиб один человек

    В Барде в котельной сыродельного цеха произошел взрыв.

    Как сообщает карабахское бюро Report, в результате происшествия погиб контролер Тейюб Юсубов 1960 года рождения.

    Отмечается, что причиной инцидента стала утечка газа.

    По факту ведется расследование.

