Bərdədə pendir sexində partlayış olub, ölən var
Hadisə
- 05 oktyabr, 2025
- 12:34
Bərdədə pendir sexində partlayış baş verib.
"Report"un Qarabağ bürosunun əldə etdiyi məlumata görə, hadisə sexin qazanxanasında qeydə alınıb.
Partlayış nəticəsində nəzarətçi, 1960-cı il təvəllüdlü Teyyub Yusubov dünyasını dəyişib.
Hadisəyə qaz sızmasının səbəb olduğu deyilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
