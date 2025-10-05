İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Hadisə
    • 05 oktyabr, 2025
    • 12:34
    Bərdədə pendir sexində partlayış olub, ölən var

    Bərdədə pendir sexində partlayış baş verib.

    "Report"un Qarabağ bürosunun əldə etdiyi məlumata görə, hadisə sexin qazanxanasında qeydə alınıb.

    Partlayış nəticəsində nəzarətçi, 1960-cı il təvəllüdlü Teyyub Yusubov dünyasını dəyişib.

    Hadisəyə qaz sızmasının səbəb olduğu deyilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Bərdə Qaz sızması
