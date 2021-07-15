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В Барде оштрафованы владельцы 3 домов торжеств

В Барде оштрафованы владельцы 3 домов торжеств Сотрудники Бардинского районного отдела полиции, Агентства продбезопасности Азербайджана и Государственной налоговой службы провели совместный рейд на соблюдение правил карантинного режима, в результате которого выявили нарушения требований периода пандем
Происшествия
15 июля 2021 г. 13:33
В Барде оштрафованы владельцы 3 домов торжеств

Сотрудники Бардинского районного отдела полиции, Агентства продбезопасности Азербайджана и Государственной налоговой службы провели совместный рейд на соблюдение правил карантинного режима, в результате которого выявили нарушения требований периода пандемии в трех расположенных на территории района домах торжеств.

Как сообщили Report в Бардинской группе пресс-службы МВД, в результате проведенных мер было выявлено, что в домах торжеств Ay ulduz и Kral организована свадьба без регистрации на портале icaze.e-gov.az, а в доме торжеств Nəqşicahan на свадьбу были допущены лица без COVID-паспортов.

В связи с указанными правонарушениями в отношении владельцев объектов составлены протоколы в административном порядке.

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Версия на азербайджанском языке Bərdədə 3 şadlıq sarayının sahibi cərimələndi

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