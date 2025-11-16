В Барде 3-летний мальчик умер в результате несчастного случая

В селе Мехдили Бардинского района трехлетний мальчик погиб в результате несчастного случая.

Как сообщает карабахское бюро Report, местный житель А. Дж. (2022 г.р.) упал в недавно вырытую на приусадебном участке канализационную яму и погиб.

По факту начато расследование.