В Барде 3-летний мальчик умер в результате несчастного случая
Происшествия
- 16 ноября, 2025
- 19:52
В селе Мехдили Бардинского района трехлетний мальчик погиб в результате несчастного случая.
Как сообщает карабахское бюро Report, местный житель А. Дж. (2022 г.р.) упал в недавно вырытую на приусадебном участке канализационную яму и погиб.
По факту начато расследование.
Последние новости
20:09
Португалия разгромила Армению в матче отбора на ЧМ-2026Футбол
20:05
Фото
Завершился визит президента Ильхама Алиева в УзбекистанВнешняя политика
20:03
ЧМ-2026: Названы стартовые составы сборных Азербайджана и ФранцииФутбол
19:57
В Товузе выписали домой отравившихся четырех человекПроисшествия
19:52
В Барде 3-летний мальчик умер в результате несчастного случаяПроисшествия
19:40
Фото
Азербайджанский тхэквондист завоевал бронзу Исламиды в Эр-РиядеИндивидуальные
19:34
В Абшеронском районе автомобиль насмерть сбил пешеходаПроисшествия
19:31
Азербайджанский боец завоевал бронзовую медаль на ИсламиадеИндивидуальные
19:17
Фото