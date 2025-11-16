İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Bərdədə üç yaşlı uşaq quyuya düşərək ölüb

    Hadisə
    • 16 noyabr, 2025
    • 19:35
    Bərdədə üç yaşlı uşaq quyuya düşərək ölüb

    Bərdədə üç yaşlı uşaq bədbəxt hadisə nəticəsində dünyasını dəyişib.

    "Report"un Qarabağ bürosunun əldə etdiyi xəbərə görə, hadisə rayonun Mehdili kəndində baş verib.

    Kənd sakini 2022-ci il təvəllüdlü A.C. həyətdə yeni qazılmış kanalizasiya quyusuna düşərək ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma başlanıb.

    Bərdə Azyaşlı quyu

    Son xəbərlər

    19:45

    DÇ-2026: Azərbaycan və Fransa millilərinin start heyətləri bəlli olub

    Futbol
    19:35

    Bərdədə üç yaşlı uşaq quyuya düşərək ölüb

    Hadisə
    19:32

    Tovuzda qidadan zəhərlənənlər evə buraxılıblar - YENİLƏNİB

    Hadisə
    19:30

    Abşeronda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    19:29

    Azərbaycanın olimpiya mükafatçısı İslamiadada bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    19:14
    Foto

    Oğuzdan axan dağ çaylarında qabaqlayıcı tədbirlər görülür

    İnfrastruktur
    19:00

    İslamiada: Azərbaycan təmsilçisi bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    18:59

    Ağcabədidə zəncirvari yol qəzası olub, ölən və xəsarət alan var

    Hadisə
    18:48

    "Barselona" beş müdafiəçi ilə maraqlanır

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti