Bərdədə üç yaşlı uşaq quyuya düşərək ölüb
Hadisə
- 16 noyabr, 2025
- 19:35
Bərdədə üç yaşlı uşaq bədbəxt hadisə nəticəsində dünyasını dəyişib.
"Report"un Qarabağ bürosunun əldə etdiyi xəbərə görə, hadisə rayonun Mehdili kəndində baş verib.
Kənd sakini 2022-ci il təvəllüdlü A.C. həyətdə yeni qazılmış kanalizasiya quyusuna düşərək ölüb.
Faktla bağlı araşdırma başlanıb.
