    В Балакяне пастушья собака загрызла 83-летнего мужчину

    Происшествия
    • 10 ноября, 2025
    • 19:26
    В Балакяне пастушья собака загрызла 83-летнего мужчину

    В селе Магомалар Балакянского района пастушья собака загрызла 83-летнего мужчину.

    Как сообщает cеверо-западное бюро Report, местный житель Магомед Атаев (1942 г.р.) подвергся нападению пастушьей собаки.

    Мужчина от полученных травм скончался на месте инцидента. Отмечается, что животное и раньше нападало на М.Атаева, тогда он отделался ранениями.

    По факту ведутся проверки.

    нападение животного Балакянский район
    Balakəndə çoban iti 83 yaşlı kişini parçalayaraq öldürüb

    Лента новостей