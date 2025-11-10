В Балакяне пастушья собака загрызла 83-летнего мужчину
10 ноября, 2025
- 19:26
В селе Магомалар Балакянского района пастушья собака загрызла 83-летнего мужчину.
Как сообщает cеверо-западное бюро Report, местный житель Магомед Атаев (1942 г.р.) подвергся нападению пастушьей собаки.
Мужчина от полученных травм скончался на месте инцидента. Отмечается, что животное и раньше нападало на М.Атаева, тогда он отделался ранениями.
По факту ведутся проверки.
