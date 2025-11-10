İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Hadisə
    • 10 noyabr, 2025
    • 19:13
    Balakəndə çoban iti 83 yaşlı kişini parçalayaraq öldürüb

    Balakəndə çoban iti 83 yaşlı kişini parçalayaraq öldürüb.

    "Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Mahamalar kəndində baş verib.

    Sakin, 1942-ci il təvəllüdlü Məhəmməd Atayev kəndin yaxınlığında yerləşən fermanın qarşısından keçərkən nəzarətsiz qalan çoban iti ona hücum edib. Ağır xəsarətlər alan 83 yaşı M.Atayev hadisə yerində ölüb.

    Məlumata görə, it bir neçə ay əvvəl də M.Atayevə hücum edərək onu yaralayıb.

    Fakt araşdırılır.

