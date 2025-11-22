В Баку женщина погибла после наезда автомобиля
Происшествия
22 ноября, 2025
- 10:18
В Баку женщина погибла после наезда автомобиля.
Как сообщает Report, Бабаев Али Вагиф оглу (1997 г.р.), 18 ноября, управляя автомобилем марки Toyota Camry, на дороге Гала-Пираллахи в поселке Гала Хазарского района города Баку, сбил переходившую дорогу пешехода Зейналову Шахназ Зейнал гызы (1989 г.р.).
В результате происшествия Ш. Зейналова вчера скончалась в больнице от полученных травм.
По факту возбуждено уголовное дело.
