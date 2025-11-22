Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    В Баку женщина погибла после наезда автомобиля

    Происшествия
    • 22 ноября, 2025
    • 10:18
    В Баку женщина погибла после наезда автомобиля

    В Баку женщина погибла после наезда автомобиля.

    Как сообщает Report, Бабаев Али Вагиф оглу (1997 г.р.), 18 ноября, управляя автомобилем марки Toyota Camry, на дороге Гала-Пираллахи в поселке Гала Хазарского района города Баку, сбил переходившую дорогу пешехода Зейналову Шахназ Зейнал гызы (1989 г.р.).

    В результате происшествия Ш. Зейналова вчера скончалась в больнице от полученных травм.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    ДТП пешеход гибель поселок Гала
    Bakıda avtomobilin vurduğu qadın ölüb

    Последние новости

    11:02
    Фото

    Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева ознакомились с фермерским хозяйством в Лянкяране

    Внутренняя политика
    10:44

    ГДП: Выезд на дорогу на неисправном автомобиле повышает риск ДТП

    Внутренняя политика
    10:32

    В Бангладеш в результате землетрясения 10 человек погибли, 300 пострадали

    Другие страны
    10:29

    Обнародовано состояние пострадавших при пожаре в многоэтажке на Ясамале

    Другие
    10:22
    Фото

    Обеспечена занятость 7 027 жителей, переселенных на освобожденные территории

    Социальная защита
    10:19

    Армения при прокладке интернет-кабеля по дну Черного моря может учесть проект TRIPP

    В регионе
    10:18

    В Баку женщина погибла после наезда автомобиля

    Происшествия
    10:13

    МВД: Минувшим днем задержаны 228 находившихся в розыске лиц

    Происшествия
    09:58

    Число погибших в результате природных катаклизмов во Вьетнаме возросло до 55

    Другие страны
    Лента новостей