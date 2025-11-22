Фото Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева ознакомились с фермерским хозяйством в Лянкяране Внутренняя политика

ГДП: Выезд на дорогу на неисправном автомобиле повышает риск ДТП Внутренняя политика

В Бангладеш в результате землетрясения 10 человек погибли, 300 пострадали Другие страны

Обнародовано состояние пострадавших при пожаре в многоэтажке на Ясамале Другие

Фото Обеспечена занятость 7 027 жителей, переселенных на освобожденные территории Социальная защита

Армения при прокладке интернет-кабеля по дну Черного моря может учесть проект TRIPP В регионе

В Баку женщина погибла после наезда автомобиля Происшествия

МВД: Минувшим днем задержаны 228 находившихся в розыске лиц Происшествия