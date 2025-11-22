İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    Bakıda avtomobilin vurduğu qadın ölüb

    Hadisə
    • 22 noyabr, 2025
    • 10:01
    Bakıda avtomobilin vurduğu qadın ölüb

    Bakıda avtomobilin vurduğu qadın ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, 1997-ci il təvəllüdlü Babayev Əli Vaqif oğlu noyabrın 18-də idarə etdiyi "Toyota Camry" markalı avtomobillə Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Qala qəsəbəsi, Qala-Pirallahı yolunun Pirallahı rayonu istiqamətində hərəkətdə olarkən yolu keçən piyada, 1989-cü il təvəllüdlü Zeynalova Şahnaz Zeynal qızının vurub.

    Hadisə nəticəsində Ş.Zeynalova aldığı xəsarətlərdən ötən gün xəstəxanada ölüb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.

    piyada Qəza Cinayət işi
