​В Баку заместитель посла Ирана попал в ДТП

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Баку сотрудник посольства Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике попал в ДТП.

Как сообщает Report, авария произошла в Хатаинском районе.

Так, на проспекте Нобеля управляемый жителем Баку Илькином Абдуллаевым 1990 г.р. автомобиль марки "KİA" врезался в принадлежащий посольству автомобиль марки "Peugeot Pars", за рулем которого находился заместитель посла Ирана, советник по вопросам культуры Алирза Бехбуди 1974 г.р.

После этого управляемый заместителем посла "Peugeot Pars" столкнулся с управляемым Асадуллой Самедовым 1981 г.р. автомобилем марки "BMW". В результате ДТП все три автомобиля получили повреждения. Никто не получил тяжелых травм.

По факту ведется расследование.