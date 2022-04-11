В Баку задержаны пять наркоторговцев

Полиция Баку провела операцию, в ходе которой были задержаны пять наркоторговцев.

В Баку полиция провела операцию, в ходе которой были задержаны пять наркоторговцев.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что сотрудники Насиминского районного управления полиции в ходе проведенных мероприятий задержали четырех лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств. У них изъято в общей сложности 2 кг кокаина, героина, метамфетамина и электронные весы.

Расследование установило, что задержанные приобрели наркотики через соцсети.

Кроме того, в поселке Ахмедлы Хатаинского района был задержан Намик Велиев, занимающийся незаконным сбытом наркотиков. Из его квартиры было изъято около 11 кг марихуаны.

В отношении задержанных заведены уголовные дела. Решением суда в отношении них принята мера пресечения в виде ареста.