В Баку задержаны подозреваемые в сбыте наркотиков

В Баку задержаны лица, подозреваемые в продаже наркотиков.

Об этом "Report" сообщили в Министерстве внутренних дел.

По информации ведомства, в ходе операции, проведенной сотрудниками полиции против продажи и незаконного оборота наркотиков, были задержаны ранее судимые 42-летний С.Алиев, 37-летний П.Химматов и 31-летний Ф.Абдуллазаде.

У них обнаружено более 4 килограммов марихуаны.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные приобрели наркотики с целью продажи.

По фактам ведется расследование.