    В Баку задержаны подозреваемые в сбыте наркотиков

    Происшествия
    • 09 сентября, 2025
    • 11:04
    В Баку задержаны лица, подозреваемые в продаже наркотиков.

    Об этом "Report" сообщили в Министерстве внутренних дел.

    По информации ведомства, в ходе операции, проведенной сотрудниками полиции против продажи и незаконного оборота наркотиков, были задержаны ранее судимые 42-летний С.Алиев, 37-летний П.Химматов и 31-летний Ф.Абдуллазаде.

    У них обнаружено более 4 килограммов марихуаны.

    В ходе расследования выяснилось, что задержанные приобрели наркотики с целью продажи.

    По фактам ведется расследование.

