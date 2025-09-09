В Баку задержаны подозреваемые в сбыте наркотиков
Происшествия
- 09 сентября, 2025
- 11:04
В Баку задержаны лица, подозреваемые в продаже наркотиков.
Об этом "Report" сообщили в Министерстве внутренних дел.
По информации ведомства, в ходе операции, проведенной сотрудниками полиции против продажи и незаконного оборота наркотиков, были задержаны ранее судимые 42-летний С.Алиев, 37-летний П.Химматов и 31-летний Ф.Абдуллазаде.
У них обнаружено более 4 килограммов марихуаны.
В ходе расследования выяснилось, что задержанные приобрели наркотики с целью продажи.
По фактам ведется расследование.
