В Баку задержаны наркокурьеры с 31 кг наркотических веществ
Происшествия
- 10 сентября, 2025
- 15:10
В Ясамальском районе Баку правоохранительные органы задержали подозреваемых в организации продажи наркотических веществ, изъят 31 кг запрещенных веществ.
Об этом Report сообщили в МВД.
Задержанными являются 28-летний Фаган Мамедов и 24-летний Магеррам Гасанзаде. Полиция изъяла у них 31 килограмм наркотических и психотропных веществ, включая марихуану, героин и метамфетамин.
Сообщается, что задержанные приобрели наркотики через гражданина Ирана с целью материальной выгоды.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
