    В Баку задержаны наркокурьеры с 31 кг наркотических веществ

    Происшествия
    • 10 сентября, 2025
    • 15:10
    В Баку задержаны наркокурьеры с 31 кг наркотических веществ

    В Ясамальском районе Баку правоохранительные органы задержали подозреваемых в организации продажи наркотических веществ, изъят 31 кг запрещенных веществ.

    Об этом Report сообщили в МВД.

    Задержанными являются 28-летний Фаган Мамедов и 24-летний Магеррам Гасанзаде. Полиция изъяла у них 31 килограмм наркотических и психотропных веществ, включая марихуану, героин и метамфетамин.

    Сообщается, что задержанные приобрели наркотики через гражданина Ирана с целью материальной выгоды.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    Bakıda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxslərdən 31 kiloqram narkotik aşkarlanıb

