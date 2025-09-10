В Баку задержаны наркокурьеры с 31 кг наркотических веществ

В Ясамальском районе Баку правоохранительные органы задержали подозреваемых в организации продажи наркотических веществ, изъят 31 кг запрещенных веществ.

Об этом Report сообщили в МВД.

Задержанными являются 28-летний Фаган Мамедов и 24-летний Магеррам Гасанзаде. Полиция изъяла у них 31 килограмм наркотических и психотропных веществ, включая марихуану, героин и метамфетамин.

Сообщается, что задержанные приобрели наркотики через гражданина Ирана с целью материальной выгоды.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.