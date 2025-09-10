İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    Bakıda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxslərdən 31 kiloqram narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    • 10 sentyabr, 2025
    • 14:27
    Bakıda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxslərdən 31 kiloqram narkotik aşkarlanıb

    Bakının Yasamal rayonunda narkotiklərin satışı və qanunsuz dövriyyəsini təşkil etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlər zamanı 28 yaşlı Fəqan Məmmədov və 24 yaşlı Məhərrəm Həsənzadə saxlanılıblar. Onlardan ümumilikdə 31 kiloqram marixuana, heroin və psixotrop maddə metamfetamin aşkarlanıb.

    Araşdırma zamanı məlum olub ki, saxlanılan şəxslər maddi qazanc əldə etmək üçün İran vətəndaşları ilə əlaqə yaradıblar. 

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır.

