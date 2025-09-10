Bakıda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxslərdən 31 kiloqram narkotik aşkarlanıb
Hadisə
- 10 sentyabr, 2025
- 14:27
Bakının Yasamal rayonunda narkotiklərin satışı və qanunsuz dövriyyəsini təşkil etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlər zamanı 28 yaşlı Fəqan Məmmədov və 24 yaşlı Məhərrəm Həsənzadə saxlanılıblar. Onlardan ümumilikdə 31 kiloqram marixuana, heroin və psixotrop maddə metamfetamin aşkarlanıb.
Araşdırma zamanı məlum olub ki, saxlanılan şəxslər maddi qazanc əldə etmək üçün İran vətəndaşları ilə əlaqə yaradıblar.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
14:54
Nazirlər Kabineti vahid indekslər siyahısında dəyişiklik edibBiznes
14:53
Foto
Zakir İbrahimov "Gələcəyin mədənçisi" layihəsinin tələbə adını qazanmış iştirakçıları ilə görüşübSənaye
14:47
Azərbaycanın xaricdəki mədəniyyət mərkəzləri barədə bəzi meyarlar müəyyənləşibDaxili siyasət
14:46
İsrailin müdafiə naziri: Əlimiz hər yerdə düşmənlərimizə çatacaqDigər ölkələr
14:46
Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 10 %-ə yaxın artıbMaliyyə
14:44
Foto
Azərbaycanla ABŞ Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının hazırlanması üçün İşçi Qrupunun yaradılmasını müzakirə edibXarici siyasət
14:43
Ağdaş, Göyçay və Mingəçevirdə quraqlıq ciddi problemlər yaradırİnfrastruktur
14:42
ADSEA-nın səlahiyyətləri artırılıbİqtisadiyyat
14:40