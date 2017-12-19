В Баку задержаны лица, совершившие разбой в отношении водителей такси

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В результате совместных оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления полиции г. Баку и Ясамальского районного управления полиции, задержаны лица, совершившие разбой в отношении водителей такси.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, ночью 15 декабря двое неизвестных сели в качестве клиентов в автомобиль марки "Мерседес" водителя такси Талата Мамедли и попросили отвезти на улицу Д. Буньядзаде.

Приехав к месту назначения, названные лица путем угроз отобрали у водителя автомобиль. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что преступление совершили жители Баку Натик Байрамлы и Тельман Гасымов. Они были задержаны и переданы следствию.

Также было установлено, что 17 декабря задержанные, угрожая ножом, отобрали автомобиль у другого водителя такси, Фархада Мамедова. Оба автомобиля найдены и возвращены владельцам сотрудниками полиции.

По факту в следственном отделе Ясамальского РУП возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, ведется расследование.