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    В Баку задержаны двое мужчин по подозрению в совершении краж

    Происшествия
    • 03 октября, 2026
    • 18:53
    В Баку задержаны двое мужчин по подозрению в совершении краж

    Сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий задержали двоих мужчин по подозрению в совершении краж в Сабаильском и Ясамальском районах Баку.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, задержанный А.Ильясов подозревается в краже лотерейных билетов общей стоимостью 1 400 манатов из магазинов на территории Сабаильского района.

    Задержанный Ш.Рагимов подозревается в краже мобильного телефона и кошелька из чужого автомобиля в Ясамальском районе.

    Расследование по данным фактам продолжается.

    Баку Полиция Кража (ограбление)
    Bakıda market və avtomobildən oğurluqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar
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