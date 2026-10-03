В Баку задержаны двое мужчин по подозрению в совершении краж

Сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий задержали двоих мужчин по подозрению в совершении краж в Сабаильском и Ясамальском районах Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, задержанный А.Ильясов подозревается в краже лотерейных билетов общей стоимостью 1 400 манатов из магазинов на территории Сабаильского района.

Задержанный Ш.Рагимов подозревается в краже мобильного телефона и кошелька из чужого автомобиля в Ясамальском районе.

Расследование по данным фактам продолжается.