Bakıda market və avtomobildən oğurluqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar
Hadisə
- 03 oktyabr, 2026
- 18:36
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Paytaxtın Səbail və Yasamal rayonlarında qeydə alınan oğurluq faktları ilə bağlı polis əməkdaşları tərəfindən tədbirlər keçirilib.
DİN-in Mətbuat xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, Səbail rayonunda yerləşən marketlərə müştəri qismində daxil olaraq ümumilikdə 1 400 manat dəyərində lotereya biletləri oğurlamaqda şübhəli bilinən A.İlyasov müəyyən olunaraq saxlanılıb.
Yasamal rayonunda isə avtomobilin qapısının açıq qalmasından istifadə edərək nəqliyyat vasitəsinin salonundan mobil telefon və pul kisəsi oğurlamaqda şübhəli bilinən Ş.Rəhimov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.
Hər iki faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.
Son xəbərlər
23:28
İngiltərə yığması Xorvatiyaya tarixində ən böyük məğlubiyyəti yaşadıbFutbol
23:15
Video
Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Alman Birliyi Günü ilə bağlı tədbirlərə qatılıbXarici siyasət
22:57
Kobaxidze: Gürcüstan Aİ qarşısında öhdəliklərinin 90 faizini yerinə yetiribRegion
22:49
Ermənistanın xarici işlər naziri sabah İrana səfər edəcəkRegion
22:34
Foto
Azərbaycanlı modellər "Fashion Culture Day in Paris"də çıxış ediblərMədəniyyət siyasəti
22:17
ABŞ Meksika ilə sərhədə 500-ə yaxın hərbçi yerləşdiribDigər ölkələr
21:56
Foto
"Turan Tovuz" yoldaşlıq oyununda "Fənərbağça"ya məğlub olubFutbol
21:44
Yəmənin Hərbi Hava Qüvvələri Sənada husilərin iki raket qurğusunu məhv edibDigər ölkələr
21:26
Foto