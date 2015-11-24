В Баку задержаны двое объявленных в розыск мужчин

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Баку задержаны двое мужчин, объявленных в розыск.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку.

Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Хатаинского районного управления полиции (РУП), был задержан Мусаев Ага 1995 г.р., разыскиваемый по ст. 178 (мошенничество) УК.

Также, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 36-го отделения полиции Хатаинского районного управления полиции (РУП), был задержан Нагиев Агагулу 1994 г.р., разыскиваемый по ст. 178 (мошенничество) УК.

Расследования по обеим фактам продолжаются.