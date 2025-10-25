В Баку задержаны четыре автохулигана

В Насиминском районе столицы полиция задержала четырех водителей, грубо нарушавших правила дорожного движения в ночное время.

Как сообщили Report в МВД, нарушители были задержаны сотрудниками Насиминского РУП в ходе рейда за автохулиганство и несанкционированные изменения конструкций автомобилей.

Все они привлечены к ответственности, рейды против уличных гонщиков и автохулиганов в Баку продолжатся, добавили в ведомстве.