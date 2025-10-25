В Баку задержаны четыре автохулигана
Происшествия
- 25 октября, 2025
- 13:04
В Насиминском районе столицы полиция задержала четырех водителей, грубо нарушавших правила дорожного движения в ночное время.
Как сообщили Report в МВД, нарушители были задержаны сотрудниками Насиминского РУП в ходе рейда за автохулиганство и несанкционированные изменения конструкций автомобилей.
Все они привлечены к ответственности, рейды против уличных гонщиков и автохулиганов в Баку продолжатся, добавили в ведомстве.
