Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В Баку задержаны четыре автохулигана

    Происшествия
    • 25 октября, 2025
    • 13:04
    В Баку задержаны четыре автохулигана

    В Насиминском районе столицы полиция задержала четырех водителей, грубо нарушавших правила дорожного движения в ночное время.

    Как сообщили Report в МВД, нарушители были задержаны сотрудниками Насиминского РУП в ходе рейда за автохулиганство и несанкционированные изменения конструкций автомобилей.

    Все они привлечены к ответственности, рейды против уличных гонщиков и автохулиганов в Баку продолжатся, добавили в ведомстве.

    автохулиганы рейды дорожная полиция
    Видео
    Bakıda gecə saatlarında avtoxuliqanlıq edən dörd sürücü saxlanılıb

    Последние новости

    14:04

    Израиль нанес удар по югу Ливана, ранен один человек

    Другие страны
    13:56

    Зеленский призвал партнеров помочь Украине системами Patriot

    Другие страны
    13:50

    Киберполиция Азербайджана выявила масштабную схему торговли банковскими картами

    Происшествия
    13:42
    Фото

    Бакинский государственный цирк возобновил работу

    Kультурная политика
    13:34

    Турпоток из Центральной Азии в Азербайджан в летний сезон вырос более чем на 27%

    Туризм
    13:20

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру уставного капитала (01.10.2025)

    Финансы
    13:17

    ВСУ повредили плотину Белгородского водохранилища в России, объявлена эвакуация

    Другие страны
    13:16

    Завтра в Баку ожидается 22 градуса тепла

    Экология
    13:10

    Украина заявила об атаке на одну из ключевых энергетических подстанций РФ

    Другие страны
    Лента новостей