    Hadisə
    • 25 oktyabr, 2025
    • 12:33
    Bakıda gecə saatlarında avtoxuliqanlıq edən 4 sürücü saxlanılıb

    Bakının Nəsimi rayonunda gecə saatlarında yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozan sürücülər məsuliyyətə cəlb olunublar.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Nəsimi Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən "Əcəmi dairəsi" adlanan ərazidə gecə saatlarında keçirilən tədbirlərlə avtoxuliqanlıq hərəkətlərinə yol verən, nəqliyyat vasitəsində konstruksiya dəyişikliyi edən 4 sürücü saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb olunub.

    Paytaxt ərazisində sakinləri narahat edən bu cür halların qarşısının alınması məqsədilə polis əməkdaşları tərəfindən tədbirlər davam etdirilir.

    avtoxuliqanlıq DİN Nəsimi rayonu

