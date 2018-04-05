В Баку задержан укравший золотые серьги у женщин и ребенка

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Сотрудниками органов внутренних дел было проведено очередное оперативное мероприятие по предотвращению преступлений против личности и выявлению совершивших подобное правонарушение.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в последние дни марта три жительницы Баку обратились в Насиминское районное управление полиции, сообщив, что на них напал неизвестный, и, сорвав золотые серьги, скрылся с места происшествия. Все три преступления были совершены по разным адресам.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по "горячим следам", был задержан подозреваемый в совершении преступлений, ранее судимый житель Гёйчайского района Ифтихар Азизов.

Расследование установило, что 1 апреля подозреваемый в Насиминском районе на улице А.Мустафаева сорвал с ушей 9-летней девочки золотые серьги на сумму 300 манатов. И.Азизов сообщил следствию, что сбыл украденные драгоценности.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР, ведется расследование.