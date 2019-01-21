В Баку задержан мужчина, укравший из терминалов Milliön 122 тыс. манатов

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Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В результате успешных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления полиции города Баку, по подозрению в совершении кражи был задержан родившийся в Грузии, в настоящее время живущий в поселке Шаган Хазарского района Баку, имеющий высшее образование Алиханов Ильгар Новруз оглу 1985 г.р.

Об этом Report сообщили в Главном управлении.

На основе поступившей в управление оперативной информации стало известно, что И.Алиханов, работавший инкассатором в фирме Milliön, в различное время из терминалов оплаты этой фирмы в столице и различных районах и городах республики украл 122 тыс. 742 маната и 1200 долларов.

В продолжение оперативных мероприятий в ходе обыска в квартире подозреваемого были обнаружены и изъяты украденные в разное время 42 тыс. 145 манатов и 9 тыс. 400 долларов.

Кроме того, обнаружены инструменты, одежда различного назначения, использованные им при совершении преступлений, представляющих общественную опасность. Было установлено, что он совершил деяния по 43 эпизодам по различным адресам, сделав дубликаты ключей от терминалов оплат.