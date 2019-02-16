В Баку задержан три года разыскиваемый за мошенничество

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Баку задержан мужчина, три года разыскиваемый за мошенничество.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, мужчина, три года разыскиваемый на территории нескольких районов столицы за мошенничество путем обещания трудоустройства, был задержан сотрудниками 9-го отделения полиции Сабаильского района.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 9-го отделения полиции Главного информационно-коммуникационного управления МВД, находящийся в розыске с 2016 года по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК житель города Шеки, 56-летний Азер Закаралиев был обнаружен и задержан на территории Сабаильского района.

Если имеются другие пострадавшие от действий А.Закаралиева, они могут сообщить об этом в "Кол-центр -102" МВД.