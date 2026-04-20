В Баку задержан сотрудник автомойки за угон автомобиля и ДТП
- 20 апреля, 2026
- 12:02
В Баку правоохранительные органы задержали человека, совершившего дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на угнанном с автомойки автомобиле. Как сообщили "Report" сообщили в Министерстве внутренних дел, автомобиль марки "Range Rover" был угнан в ночное время с одной из с одной из автомоечных станций, находящихся на территории Низаминского района Баку. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции идентифицировали и задержали подозреваемого - 23-летнего Р.Рзаева, который являлся работником данной автомойки. Согласно информации ведомства, задержанный, находясь за рулем похищенного транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, также стал виновником дорожно-транспортного происшествия.
