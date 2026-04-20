    Avtoyuma məntəqəsindən qaçırdığı "Range Rover"lə qəza törədən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 20 aprel, 2026
    • 11:48
    Avtoyuma məntəqəsindən qaçırdığı Range Roverlə qəza törədən şəxs saxlanılıb

    Avtoyuma məntəqəsindən qaçırdığı avtomobillə qəza törədən şəxs saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, paytaxtın Nizami rayonu ərazisində yerləşən avtoyuma məntəqələrindən birindən gecə saatlarında "Range Rover" markalı nəqliyyat vasitəsi qaçırılıb.

    Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən, həmin məntəqədə çalışan 23 yaşlı R.Rzayev müəyyən edilərək saxlanılıb.

    Qeyd edək ki, həmin şəxs sərxoş halda idarə edərək qaçırdığı avtomobillə yol-nəqliyyat hadisəsi də törədib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Avtoyuma Yol qəzası
    В Баку задержан сотрудник автомойки за угон автомобиля и ДТП

    Son xəbərlər

    Digər ölkələr
    Digər ölkələr
    Digər ölkələr
    Xarici siyasət
    Xarici siyasət
    Xarici siyasət
    Hərbi
    İnfrastruktur
    Region
    Bütün Xəbər Lenti