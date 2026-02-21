Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Баку задержан подозреваемый в угоне автомобиля с автомойки

    Происшествия
    • 21 февраля, 2026
    • 16:30
    В Баку задержан подозреваемый в угоне автомобиля с автомойки

    В Бинагадинском районе Баку задержан мужчина, подозреваемый в угоне автомобиля.

    Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве внутренних дел.

    По данным ведомства, речь идет о ранее судимом 40-летнем Б.Исмайлове. По версии следствия, сотрудник автомойки угнал автомобиль марки Hyundai, переданный ему для мойки.

    Полицейские обнаружили транспортное средство и вернули его владельцу.

    По факту проводится расследование.

    угон автомобиля автомойка Бинагадинский район МВД Азербайджана
    Çalışdığı avtoyuma məntəqəsindən maşın qaçırmaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
    Ты - Король

    Последние новости

    16:54

    В Великобритании будут расследовать деятельность брата Карла III на посту торгового посланника

    Другие страны
    16:38
    Фото

    Закир Гасанов проверил деятельность подразделений ПВО

    Армия
    16:30

    В Баку задержан подозреваемый в угоне автомобиля с автомойки

    Происшествия
    16:11

    Фицо: Если Украина не возобновит поставки нефти, она останется без аварийной электроэнергии

    Другие страны
    15:55

    В Азербайджане в январе грузоперевозки превысили 18 млн тонн

    Инфраструктура
    15:49

    Орфографический словарь азербайджанского языка будет переиздан в 2026 году

    Наука и образование
    15:41

    В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение

    Экология
    15:30

    Названо количество произведенных в Азербайджане в январе ноутбуков и компьютеров

    ИКТ
    15:21

    Украина ввела санкции в отношении 225 капитанов теневого флота и 44 российских компаний

    Другие страны
    Лента новостей