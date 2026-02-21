В Баку задержан подозреваемый в угоне автомобиля с автомойки
Происшествия
- 21 февраля, 2026
- 16:30
В Бинагадинском районе Баку задержан мужчина, подозреваемый в угоне автомобиля.
Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве внутренних дел.
По данным ведомства, речь идет о ранее судимом 40-летнем Б.Исмайлове. По версии следствия, сотрудник автомойки угнал автомобиль марки Hyundai, переданный ему для мойки.
Полицейские обнаружили транспортное средство и вернули его владельцу.
По факту проводится расследование.
