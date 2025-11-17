В Баку задержан подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка

В Ясамальском районе Баку совершено убийство 15-летнего подростка.

Как сообщает Report, Х. Мирзаев (2010 г.р.) был доставлен в больницу с колото-резаными ранами, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

В пресс-службе МВД сообщили, что в результате оперативных действий сотрудников полиции был задержан подозреваемый в совершении преступления А. Новрузлу (2011 г.р.).

Расследование по факту продолжается.