    В Баку задержан подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка

    Происшествия
    • 17 ноября, 2025
    • 22:50
    В Баку задержан подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка

    В Ясамальском районе Баку совершено убийство 15-летнего подростка.

    Как сообщает Report, Х. Мирзаев (2010 г.р.) был доставлен в больницу с колото-резаными ранами, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

    В пресс-службе МВД сообщили, что в результате оперативных действий сотрудников полиции был задержан подозреваемый в совершении преступления А. Новрузлу (2011 г.р.).

    Расследование по факту продолжается.

