Bakıda 15 yaşlı yeniyetmə qətlə yetirilib, saxlanılan var
Hadisə
- 17 noyabr, 2025
- 22:38
Bu gün saat 22 radələrində Yasamal rayonu ərazisində 2010-cu il təvəllüdlü H. Mirzəyev kəsilmiş-deşilmiş xəsarətlə xəstəxanaya gətirilib.
"Report" xəbər verir ki, ona göstərilən tibbi müdaxilələrə baxmayaraq həyatını itirib.
DİN-in Mətbuat Xidmətindən bildirilib ki, polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən 2011-ci il təvəllüdlü Ə. Novruzlu saxlanılıb.
Araşdırmalar davam etdirilir.
Son xəbərlər
23:08
Foto
Leyla Əliyeva "Neft bumu hamıya gülümsəyir" festivalının açılışında iştirak edibƏdəbiyyat
23:04
Kobaxidze: Biz ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığı təmiz səhifədən bərpa etmək istəyirikDigər ölkələr
22:57
İslamiada: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi ikinci oyununu da qələbə ilə başa vurubKomanda
22:50
Foto
Azərbaycanla İtaliya hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edibHərbi
22:47
ABŞ Konqresi Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar barədə qanun layihəsini irəli sürəcəkDigər ölkələr
22:38
Bakıda 15 yaşlı yeniyetmə qətlə yetirilib, saxlanılan varHadisə
22:37
KİV: Hindistanlı kişi qəzada 18 qohumunu itiribDigər ölkələr
22:20
Ermənistan və BƏƏ müdafiə sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalayıbRegion
22:13
Video