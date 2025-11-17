İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Bakıda 15 yaşlı yeniyetmə qətlə yetirilib, saxlanılan var

    Hadisə
    • 17 noyabr, 2025
    • 22:38
    Bu gün saat 22 radələrində Yasamal rayonu ərazisində 2010-cu il təvəllüdlü H. Mirzəyev kəsilmiş-deşilmiş xəsarətlə xəstəxanaya gətirilib.

    "Report" xəbər verir ki, ona göstərilən tibbi müdaxilələrə baxmayaraq həyatını itirib.

    DİN-in Mətbuat Xidmətindən bildirilib ki, polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən 2011-ci il təvəllüdlü Ə. Novruzlu saxlanılıb.

    Araşdırmalar davam etdirilir.

